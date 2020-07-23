Италия

Команды Антонио Конте и Джузеппе Яккини так и не смогли открыть счет в матче (0:0).

В рамках 35-го тура Серии А ведущий борьбу за второе место миланский Интер принимал Фиорентину. Антонио Конте, как обычно, прибегнул к ротации состава, оставив нескольких игроков основы на скамейке запасных. Его визави Джузеппе Яккини удивил, не выпустив с первых минут лидера гостей Федерико Кьезу. Сразу же после стартового свистка Интер активно пошел в атаку и мог забить быстрый гол усилиями Лукаку, но Ромелу не удалось переиграть Терраччано с близкого расстояния.

"Нерадзурри" продолжали много владеть мячом, практически не отдавая его сопернику. В одном из эпизодов Барелла едва не забил дальним ударом по воротам, но Терраччано снова был надежен. Немного позднее он уже был бессилен после удара Лукаку головой, но на помощь голкиперу пришла перекладина. Через некоторое время "фиалки" успокоили игру, забрав мяч под свой контроль. Они перебрались на чужую половину поля, но там так и не смогли придумать ничего хорошего. Ханданович в первом тайме вовсе оставался без серьезной работы и поводов вступать в игру.

Со временем подопечные Конте снова активизировались и могли повести в счете, но Лукаку вновь дал маху – бельгиец не смог переиграть Терраччано в ближнем бою. Через несколько минут попытался найти своим пасом Ромелу во вратарской площади, но нападающему уже не дали пробить по воротам. До окончания первой половины встречи хозяева так и не смогли дожать соперника, так что команды отправились отдыхать с "нулями" на табло.

После возобновления игры Интер снова забрал мяч под свой контроль и даже смог отправить мяч в сетку, но гол Кандревы справедливо не был засчитан из-за офсайда. Через несколько минут отличиться мог Санчес, который нанес прицельный удар по воротам, но Терраччано снова спас свою команду, переведя мяч в штангу. Еще через несколько минут хозяева могли повести в счете благодаря заработанному опасному штрафному, но Эриксен не смог перебросить мяч через стенку.

Подопечные Конте продолжали проводить много времени с мячом на чужой половине поля, однако это не приносило дивидендов. Опасные моменты у ворот Терраччано перестали возникать, так что работы у голкипера ощутимо поубавилось. "Нерадзурри" время от времени все же пробивали по воротам, но назвать эти удары опасными крайне сложно. А вот гости могли неожиданно забить — Лирола был обязан открыть счет, но пробил прямо в Хандановича с нескольких метров.

Ближе к окончанию поединка "змеи" практически все составом пошли в атаку, но так и не смогли забить ни с игры, ни после подач со стандартов. Фиорентина уверенно провела концовку встречи, не позволив сопернику создать финальный штурм. Как итог, счет в отчетном поединке так и не был открыт. Данный результат не позволил миланцам вернуться на второе место, они остались третьими, отставая от Аталанты на одно набранное очко.

В 36-м туре Интер сыграет с Дженоа, а Фиорентина сразится с Ромой.

Интер — Фиорентина 0:0

Интер: Ханданович — Д'Амброзио (Бастони, 70), де Врей (Раноккья, 23), Годин — Кандрева (Мозес, 69), Барелла, Гальярдини (Брозович, 76), Янг — Эриксен — Лукаку, Санчес (Мартинес, 69)

Фиорентина: Терраччано — Миленкович, Песселья, Касерес — Венути, Дункан (Геззаль, 58), Бадель (Пульгар, 75), Кастровилли, Дальберт (Лирола, 51) — Кутроне (Куаме, 58), Рибери (Кьеза, 75)

Предупреждения: Барелла — Рибери, Кастровилли, Касерес