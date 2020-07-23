Италия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Италии.

В матче 35-го тура Серии А Интер и Фиорентина не смогли выявить победителя, сыграв в нулевую ничью

На данный момент Интер занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 73 очка, а "фиалки" идут на 11-м месте с 43 пунктами.



Интер — Фиорентина 0:0

Интер: Ханданович — Д'Амброзио (Бастони, 70), де Врей (Раноккья, 23), Годин — Кандрева (Мозес, 69), Барелла, Гальярдини (Брозович, 76), Янг — Эриксен — Лукаку, Санчес (Мартинес, 69).

Фиорентина: Терраччано — Миленкович, Песселья, Касерес — Венути, Дункан (Геззаль, 58), Бадель (Пульгар, 75), Кастровилли, Дальберт (Лирола, 51) — Кутроне (Куаме, 58), Рибери (Кьеза, 75).

Предупреждения: Барелла — Рибери, Кастровилли, Касерес.