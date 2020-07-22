Италия

В 35-м туре Парма одержала важнейшую победу над Наполи.

Серия неудач после карантина превратила Парму из соискателя путевки в Лигу Европы в потенциального претендента на вылет, однако победа над Наполи в 35-м туре гарантировала "крестоносцам" выживание.

Перед перерывом и сразу после него команды обменялись точными ударами с "точки", а когда под занавес встречи давление Наполи на ворота Пармы начало нарастать, хозяева заработали еще один пенальти, который также был реализован.

Наполи упустил возможность догнать Милан и остался на седьмом месте.

Парма — Наполи 2:1

Голы: Капрари, 45+3, с пенальти, Кулусевски, 86, с пенальти — Инсинье, 54, с пенальти.

Парма: Сепе — Дармиан, Бруну Алвеш, Дермаку, Пеццелла — Грасси (Барилла, 62), Бругман, Куртич (Якопони, 74) — Силигарди (Кулусевски, 59), Карамо (Инглезе, 62), Капрари (Жервиньо, 74).

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руи — Аллан (Эльмас, 65), Демме (Лоботка, 85), Фабиан Руис (Зьелински, 77) — Политано (Кальехон, 65), Лосано (Юнес, 85), Инсинье.

Предупреждения: Грасси, Якопони, Бругман — Лосано,