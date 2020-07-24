Италия

Команда Симоне Индзаги сохраняют математические шансы на скудетто.

Завершился поединок 35-го тура итальянской Серии А, в котором Лацио принимал на своем поле Кальяри. Учитывая поражение Ювентуса от Удинезе, подопечные Симоне Индзаги сохраняли были математические шансы на чемпионство в случае победы.

Несмотря на то, что Кальяри открыл счет в этом противостоянии в концовке первого тайма, римскому клубу удалось отыграться во второй половине и добыть победу с минимальным преимуществом в счете (2:1).

Стоит отметить, что благодаря этой победе Лацио также гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Лацио — Кальяри 2:1

Голы: Милинкович-Савич, 47, Иммобиле, 60 — Симеоне, 45

Лацио: Стракоша, Габаррон, Ачерби, Луис Фелипе, Лаццари (Марушич, 58), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Катальди, 90+1), Пароло, Хони Родригес (Лукаку, 58), Кайседо (Корреа, 65), Иммобиле (Адеканье, 90+1).

Кальяри: Краньо, Клаван, Ликояннис (Пизакане, 84), Валюкевич, Маттьелло (Рагатцу, 71), Нандес, Ионицэ (Гальяно, 84), Рог (Бирса, 66), Фараго, Жоао Педро, Симеоне.