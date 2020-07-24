Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Лацио сошелся в противостоянии с Кальяри в рамках 35-го тура итальянской Серии А и сумел добыть волевую победу благодаря двум голам во второй половине встречи (2:1).

Положительный результат этого матча позволил подопечным Симоне Индзаги гарантировать себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, а также сохранить математические (но призрачные) шансы на чемпионство.

Смотрите видео голов и обзор матча Лацио — Кальяри:

Лацио — Кальяри 2:1

Голы: Милинкович-Савич, 47, Иммобиле, 60 — Симеоне, 45

Лацио: Стракоша, Габаррон, Ачерби, Луис Фелипе, Лаццари (Марушич, 58), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Катальди, 90+1), Пароло, Хони Родригес (Лукаку, 58), Кайседо (Корреа, 65), Иммобиле (Адеканье, 90+1).

Кальяри: Краньо, Клаван, Ликояннис (Пизакане, 84), Валюкевич, Маттьелло (Рагатцу, 71), Нандес, Ионицэ (Гальяно, 84), Рог (Бирса, 66), Фараго, Жоао Педро, Симеоне.