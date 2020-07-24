Италия

Украинский полузащитник не сумел переиграть Джанлуиджи Доннарумму.

В рамках 36-го тура Серии А Милан принимает Аталанту на своем поле.

На 25-й минуте матча Руслан Малиновский заработал пенальти и принялся его исполнять. Удар 27-летнего футболиста отразил Джанлуиджи Доннарумма.

Таким образом, Малиновский впервые в карьере не забил с "точки". Всего в карьере Руслан пробивал восемь одиннадцатиметровых: один в составе Зари, шесть за Гент и один за Аталанту (помимо сегодняшнего).

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Милан – Аталанта.