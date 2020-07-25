Италия

Итальянская пресса оценила выступления украинского полузащитника.

Аталанта гостила у Милана в рамках 36-го тура чемпионата Италии и набрала один балл. Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут и не забил пенальти в середине первого тайма.

Итальянский ресурс Corriere dello Sport оценил игру украинца самым низким баллом. Такую же оценку получил голкипер Голлини. Тем не менее, источник задается вопросом "Зачем было отправлять Малиновского бить пенальти?. Ему перед этим прикладывали лед к ноге".

Отметим, что тот одиннадцатиметровый стал первым нереализованным в карьере Руслана Малиновского.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Милан — Аталанта.