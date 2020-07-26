Шведский нападающий ведет переговоры с "россонери".
Златан Ибрагимович, getty images
26 июля 2020, 10:44
Златан Ибрагимович и Милан ведут переговоры относительно нового контракта, но не могут сойтись в размере оклада, сообщает Николо Шира.
Стефано Пьоли и Пауло Мальдини просят Ивана Газидиса продлить сотрудничество с нападающим, но тот готов платить лишь 4 миллиона после вычета налогов. Ибрагимович же хочет шесть.
Швед в этом сезоне провел 18 поединков за Милан, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.
Напомним, ранее Златан Ибрагимович сделал заявление о том, что не собирается завершать карьеру.