Италия

Шведский нападающий сделал заявление относительно своего будущего.

Контракт Златана Ибрагимо вича с Миланом скоро подойдет к концу, а потому футболисту придется решать, что он будет дальше. Предполагалось, что швед может вернуться на родину или заняться агентской деятельностью. Однако сам Ибрагимович заявил, что готов играть дальше.

I'm just warming up pic.twitter.com/7GLlrCIG4a — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 25, 2020

"Так ты думаешь, что я закончил, что моя карьера скоро завершится? Вы меня не знаете. Всю жизнь мне приходилось бороться. Никто не верил в меня, поэтому я должен был верить в себя.

Некоторые люди хотели сломить меня, но они только сделали меня сильнее. Другие хотели меня эксплуатировать, они только сделали меня умнее. Но теперь вы думаете, что я закончил? Всем вам я могу сказать только одно. Я не такой, как ты, потому что я не ты.

Я — Златан Ибрагимович, и я просто разогреваюсь", — сообщил Ибрагимович в своем твиттер-аккаунте.