Италия

Шведский форвард прокомментировал успех команды.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович поделился своим мнением о матче с Сассуоло (2:1), в котором он забил два гола и принес команде победу.

"Мы победили в сложном матче против команды, которая показала хороший футбол. Мы добились успеха, но сезон еще не завершился. Мы все еще движемся к нашей цели, хотим занять пятое место.

У меня все еще осталось три матча и 10 дней в клубе. Мне никто ни о чем не говорил, я ничего не ожидаю. Я ничего не знал о Пьоли, каждый день узнаю, что-то новое.

Я продолжаю работать. Команда чувствует себя отлично. После моего прихода турнирная таблица говорит, что мы должны быть на втором месте", – приводит слова Ибрагимовича портал Football Italia.

В этом сезоне 38-летний игрок провел 17 поединков в футболке "россонери", отличившись восемью голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Ибрагимовича заинтересован Лидс.