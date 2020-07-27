Италия

Вашему вниманию видеообзор матча Серии А.

Римляне разгромили Верону на выезде, а лучший бомбардир Лацио отметился очередными голами. На этот раз Иммобиле забил два гола с пенальти и еще один с игры.

Теперь у Чиро Иммобиле 34 забитых гола.

Верона – Лацио 1:5

Голы: Амрабат, 39 (с пенальти) – Иммобиле, 45+6 (с пенальти), 83, 90+4 (с пенальти), Милинкович-Савич, 56, Корреа, 62.

Верона: Радунович – Ррахмани, Гюнтер, Велозу (Лукас Фелиппе, 87) – Фараони (Димарко, 79), Амрабат, Пессина, Лазович – Борини (Ди Кармине, 67), Дзакканьи (Сальседо, 68) – Эйссерик (Стемпински, 87).

Лацио: Стракоша – Патрик (Вавро, 65), Луис Фелипе, Ачерби – Марушич (Армини, 88), Милинкович-Савич (Андре Андерсон, 88), Пароло, Луис Альберто, Дьяван Андерсон (Лукаку, 65) – Корреа (Кайседо, 69), Иммобиле.

Предупреждения: Ррахмани, Радунович – Марушич, Стракоша.