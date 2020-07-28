Италия

Теперь "бьянконери" нужно согласовать переход футболиста с Наполи.

Ювентус намерен в ближайшее трансферное окно усилить атаку команды. "Старая синьора" уже достигла предварительной договоренности с нападающим Наполи Аркадиушем Миликом, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Однако Юве еще нужно договориться с Наполи. Неаполитанцы хотели бы получить за поляка не только деньги, но и Федерико Бернардески. В этом случае "адзурри" должны будут договориться об имиджевых правах с Федерико. Пока что переговоров об этом не было, неаполитанцы ждут, пока станет известно, кто будет новым агентом вингера.

26-летний Милик в нынешнем сезоне забил 14 голов в 33 матчах за Наполи во всех турнирах. Его контракт с Наполи действует до лета 2021 года.

Ранее интерес к экс-форварду Аякса приписывали Тоттенхэму, Милану, Аталанте, Шальке, Атлетико и другим клубам.

Наполи после 36 туров идет на седьмом месте в Серии А. Ближайший поединок команда Дженнаро Гаттузо проведет сегодня, 28 июля, против Интера.