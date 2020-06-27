Испания

"Матрасники" хотят заполучить польского форварда.

Атлетико продолжает предпринимать попытки подписать нападающего Наполи Аркадиуша Милика.

Как сообщает издание AS, мадридский клуб уже начал переговоры с представителями польского форварда. "Матрасники" готовы удвоить зарплату футболисту и предлагают ему около 5 млн евро в год.

По информации СМИ, Наполи хочет выручить за Милика около 40-50 млн евро.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 25 поединков в футболке "адзурри", забив 13 голов.

Ранее сообщалось, что интерес к Милику также проявляет Тоттенхэм.