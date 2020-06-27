"Матрасники" хотят заполучить польского форварда.
Аркадиуш Милик, Getty Images
27 июня 2020, 15:05
Атлетико продолжает предпринимать попытки подписать нападающего Наполи Аркадиуша Милика.
Как сообщает издание AS, мадридский клуб уже начал переговоры с представителями польского форварда. "Матрасники" готовы удвоить зарплату футболисту и предлагают ему около 5 млн евро в год.
По информации СМИ, Наполи хочет выручить за Милика около 40-50 млн евро.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 25 поединков в футболке "адзурри", забив 13 голов.
Ранее сообщалось, что интерес к Милику также проявляет Тоттенхэм.