Италия

Экс-полузащитник Манчестер Сити Давид Силва провел встречу со спортивным директором Лацио Игли Таре.

Полузащитник-ветеран Давид Силва может продолжить карьеру в Серии А — сообщает AS.

По утверждению испанского издания, 34-летний полузащитник пообедал вместе со спортивным директором Лацио Игли Таре, во время которого обсудил возможность перехода в ряды обладателя Суперкубка Италии.

Ранее сообщалось, что Давида Силву, который по окончании сезона станет свободным агентом, хочет видеть в своем Аль-Садде Хави.

Бувший полузащитник национальной сборной Испании (125 матчей, 35 голов) выступал за Эйбар (35 матчей во всех турнирах, 4 гола), Сельту (38, 4), Валенсию (168, 31) и Манчестер Сити (434, 77).

В своем последнем сезоне в составе «горожан» Давид Силва провел 38 матчей во всех турнирах (6 голов и 11 результативных передач).