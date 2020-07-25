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Полузащитник Манчестер Сити по окончанию сезона станет свободным агентом.

Еще одним вариантом продолжения карьеры для хавбека Ман Сити Давида Силвы стал катарский Аль-Садд, сообщает ESPN. Инициатором этого перехода является бывший партнер Силвы по сборной Испании, а ныне тренер катарского клуба Хави Эрнандес.

Давид Силва уже объявил, что по окончанию сезона покинет Манчестер Сити после 10 лет в клубе, но до этого он не намерен решать вопросы со своим будущим.

Ранее интерес к Давиду Силве приписывали Милану и его бывшему клубу Валенсии. Кроме того, сам Силва неоднократно говорил о желании завершить карьеру в родном Лас-Пальмасе.

Аль-Садд уже договорился о трансфере другого экс-игрока сборной Испании, Санти Касорлы, проведшего прекрасный сезон в Вильярреале (11 голов и 10 ассистов в 35 матчах Ла Лиги).