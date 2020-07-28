Италия

Украинский полузащитник получил высокий балл от портала WhoScored.

В рамках 37-го чемпионата Италии Парма принимала Аталанту.

На 46-й минуте игры на поле вышел Руслан Малиновский, а уже на 70-й забил со штрафного.

За свои действия в игре против Пармы 27-летний полузащитник получил оценку 7,5 от WhoScored. Выше только у его одноклубника Алехандро Гомеса (8,0) и у игрока "желто-синих" Деяна Кулусевски (7,7).

В текущем сезоне Малиновский провел 33 матча в Серии А: на его счету восемь голов и четыре результативные передачи.