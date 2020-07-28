Италия

Украинский полузащитник вновь отличился в воротах соперника с дальней дистанции.

В матче 37-го тура чемпионата Италии против Пармы (2:1) Руслан Малиновский оказался на скамейке для запасных, однако появился на поле во втором тайме.

На 70-й минуте поединка он отличился забитым голом со штрафного. Это мяч стал для него пятым в 2020 году, который забит из-за пределов штрафной, что является лучшим результатом среди футболистов ТОП-5 лиг Европы.

Видео гола в ворота Пармы:

Ранее сообщалось, что Малиновский — один из лучших игроков матча против Пармы.