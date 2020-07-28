Украинский полузащитник вновь отличился в воротах соперника с дальней дистанции.
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ, GETTY IMAGES
28 июля 2020, 23:59
В матче 37-го тура чемпионата Италии против Пармы (2:1) Руслан Малиновский оказался на скамейке для запасных, однако появился на поле во втором тайме.
На 70-й минуте поединка он отличился забитым голом со штрафного. Это мяч стал для него пятым в 2020 году, который забит из-за пределов штрафной, что является лучшим результатом среди футболистов ТОП-5 лиг Европы.
Видео гола в ворота Пармы:
Ранее сообщалось, что Малиновский — один из лучших игроков матча против Пармы.