Италия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры чемпионата Италии.

В предпоследнем туре чемпионата Италии Интер дома обыграл Наполи со счетом 2:0 благодаря голам Данило Д'Амброзио и Лаутаро Мартинеса.

Эта победа позволила "нерадзурри" вернуться на вторую строчку, опередив Аталанту на одно очко. Исход борьбы за второе место решится в последнем туре, ведь Интер встретится как раз с Аталантой.

Наполи уже точно не достигнет пятого места, а если Милан в этом туре обыграет Сампдорию, то лишится шансов и на шестое. В заключительном туре команда Дженнаро Гаттузо сыграет с Лацио.

Интер — Наполи 2:0

Голы: Д'Амброзио, 11, Мартинес, 74

Интер: Ханданович — Д'Амброзио, де Врей, Бастони — Кандрева (Годин, 60), Брозович, Барелла, Бираги (Янг, 78) — Валеро (Эриксен, 88) — Лукаку (Мозес, 89), Санчес (Мартинес, 60).



Наполи: Мерет — Хисай (Малькюи, 83), Максимович, Кулибали, Мариу Руи (Гулам, 65) — Эльмас, Демме, Зьелински (Аллан, 65) — Политано (Лосано, 75), Милик (Кальехон, 83), Инсинье.



Предупреждения: Санчес, Брозович, Барелла, Бираги — Лосано.