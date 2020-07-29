Италия

В 37-м туре чемпионата Италии Лечче с Евгением Шаховым одержал волевую победу над Удинезе, Дженоа получила пять безответных мячей от Сассуоло, а СПАЛ — три от Вероны.

Лечче, в составе которого весь матч провел на поле Евгений Шахов, сумел одержать победу, которая сохраняет команде Ливерани шанс на сохранение прописки в Серии А.

После поражения Дженоа расстояние между командами составляет 1 очко. В заключительном туре Лечче примет Парму, а Дженоа — Верону. Поскольку у Дженоа преимущество над Лечче по личным встречам, "волкам" нужна только победа при невыигрыше "грифонов".

Удинезе — Лечче 1:2

Голы: Самир, 36 — Манкозу, 40, с пенальти, Лападула, 81.

Удинезе: Муссо — Бекао, Троост-Эконг, Самир — тер Авест, Де Пауль, Уолас, Фофана (Зегелар, 70), Сема — Окака (Лазанья, 54), Несторовски.

Лечче: Габриэль — Донати, Лукиони, Пас (Меччарьелло, 52), Кальдерони (Делль'Орко, 52) — Манкозу (Майер, 58), Петриччоне (Тахцидис, 83), Барак — Фалько, Шахов — Лападула (Сапонара, 83).

Предупреждения: Сема — Кальдерони, Донати, Пас, Лападула.

Сассуоло — Дженоа 5:0

Голы: Траоре, 26, Берарди, 39, Капуто, 66, 77, Распадори, 74.

Сассуоло: Консильи — Тольян, Марлон, Феррари, Рожерио (Кириакопулос, 79) — Бурабия, Локателли (Обьянг, 73) — Берарди (Манцари, 79), Джуричич (Распадори, 73), Траоре (Хараслин, 65) — Капуто.

Дженоа: Перин — Бираски (Кришито, 46), Ромеро, Голданига, Мазьелло — Ягелло (Берами, 61), Лерагер, Шене (Яго Фальке, 72), Кассата (Анкерсен, 46) — Пандев (Фавилли, 72), Пинамонти.

Предупреждения: Обьянг — Ромеро.

Верона — СПАЛ 3:0

Голы: Ди Кармине, 7, 11, Фараони, 47.

Верона: Радунович — Фараони, Гюнтер, Димарко — Борини (Дзакканьи, 84), Амрабат, Велозу, Лазович — Пессина, Эйссерик — Ди Кармине (Паццини, 75).

СПАЛ: Летица — Томович, Саламон, Бонифаци, Фарес (Искра, 46) — Стрефецца (Хорват, 84), Дабо, Вальдифиори (Мурджа, 46), Тунев (Ди Франческо, 75), Валоти (Д'Алессандро, 46) — Петанья.

Предупреждения: Эйссерик — Дабо.