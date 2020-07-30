Италия

Форвард вписал свое имя в историю клуба.

В поединке 37-го тура чемпионата Италии Рома на выезде в тяжелом поединке сумела удержать победу над Торино.

Примечательно, что первый гол в матче в составе "джаллоросси" забил нападающий Эдин Джеко. Для боснийца гол стал 106 в футболке римлян.

Таким образом, форвард сравнялся с Родольфо Волком в списке лучших бомбардиров в истории клуба, разделяя четвертое место.

Ранее сообщалось, что Рома ведет переговоры о новом контракте с Лоренцо Пеллегрини и Николо Дзаньоло.