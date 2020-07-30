Италия

Шведский нападающий дал комментарий после матча с Сампдорией.

Златан Ибрагимович после поединка против Сампдории, в котором Милан победил со счетом 4:1, похвалил себя и Стефано Пьоли.

"Люди говорят мне, что я стар и устал, но я просто разогреваюсь. Я как Бенджамин Баттон только я всегда был молодым.

Я думаю, что у всех здесь есть правильный менталитет, так как я знаю, что когда в Серии А появляется шанс, вы должны его использовать. Вы должны использовать эту возможность и убить игру.

Я могу сказать только положительные отзывы о Пьоли, я рад за него, потому что он проделал такую ​​большую работу. Он продолжал идти в бой, не зная своего будущего, поэтому он полностью заслужил контракт", — приводит слова Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на телевидение Милана.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Сампдория — Милан.