Италия

Нападающий Милана Златан Ибрагимович забил свой самый быстрый гол в чемпионате Италии.

В матче 37-го тура чемпионата Италии против Сампдории Златан Ибрагимович снова переписал свою личную книгу рекордов.

Не стареющий швед поразил ворота хозяев, когда после стартового свистка прошло всего 3 минуты 22 секунды, и этот гол стал для него самым быстрым в Серии А.

Интересно, что за всю свою итальянскую карьеру Ибра смог забить лишь один мяч в пределах стартовой пятиминутки — за Милан Интеру в 2010 году.

Милан занимает шестое место в чемпионате и уже не упустит путевку в Лигу Европы, однако при определенных раскладах может финишировать пятым.