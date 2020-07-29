Италия

Златан Ибрагимович забил более 50 голов в Серии А и за Милан, и за Интер.

Оформив дубль в матче 37-го тура чемпионата Италии против Сампдории, нападающий Милана Златан Ибрагимович установил уникальный рекорд.

38-летний швед — единственный футболист в истории, которому удалось забить более 50-ти мячей в Серии А и за Интер, и за Милан.

В составе "нерадзурри" в чемпионате Италии он провел 88 матчей и забил 57 мячей. В составе "россонери" – 78 матчей и 51 мяч.

Также первый мяч в ворота Сампдории на 4-й минуте стал самым быстрым из тех, которые забивал Златан в Серии А.