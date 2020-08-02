Италия

Шведский форвард продолжает отличаться результативностью, несмотря на свой возраст.

Милан завершил сезон итальянской Серии А на победной ноте, добыв разгромную победу над Кальяри в последнем туре первенства страны (3:0).

Автором одного из голов в составе "россонери" стал нападающий Златан Ибрагимович, для которого это взятие ворот стало десятым в чемпионате Италии-2019/20.

Интересно, что звездный швед стал самым возрастным футболистом в истории Серии А, которому удалось забить десять голов и больше в рамках одного сезона высшего дивизиона Италии. Покорилось данное достижение Ибрагимовичу в 38 лет и 302 дня.

Отметим, что Милан завершил кампанию-2019/20 на шестой позиции в турнирной таблице, благодаря чему гарантировал себе место во втором квалификационном раунде Лиги Европы.