Италия

В чемпионате Италии участники еврокубков заняли итоговые места в турнирной таблицы.

Для участников европейских клубных турниров от Италии чемпионат-2019/20 уже завершен. Однако далеко не все из них знают свою еврокубковую судьбу на сезон-2020/21.

По состоянию на сегодняшний день занявшие места с первого по четвертое Ювентус, Интер, Аталанта и Лацио в евросезоне-2020/21 стартуют с группового раунда Лиги чемпионов.

Рома (как команда, занявшая пятое место) и Наполи (как обладатель Кубка Италии) попадают в групповой раунд Лиги Европы, Милан (шестое место) начнет турнир со второго квалификационного раунда, как, кстати, и Колос.

Однако Наполи продолжает выступать в Лиге чемпионов, а Рома — в Лиге Европы, и в случае триумфа в этих турнирах получат места в групповом раунде Лиги чемпионов.

Одновременный успех Наполи и Ромы будет печален для Лацио (в Лиге чемпионов не может быть более пяти команд из одной страны), который в таком случае переместится в групповой раунд Лиги Европы. Судьба остальных клубов не изменится.

В Серии А остается нерешенным лишь один серьезный вопрос: кто станет третьим неудачником сезона: Дженоа или Лечче? Перед последними матчами, которые состоятся в воскресенье, 2 августа, "грифоны" опережают "волков" на одно очко и сыграют дома с Вероной. Их конкуренты примут Парму.