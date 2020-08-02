Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Невзирая на все неутешительные прогнозы, главному тренеру Милана Стефано Пьоли удалось реанимировать игру своей команды и гарантировать ей место во втором квалификационном раунде Лиги Европы на следующий сезон.

В последнем туре итальянской Серии А Милану противостоял Карьяри, и данный матч не имел для обеих команд никакого турнирной значения. Тем не менее, "россонери" удалось продолжить свою беспроигрышную серию и завершить сезон разгромной победой со счетом 3:0.

Смотрите видео голов и обзор матча Милан — Кальяри:

Милан — Кальяри 3:0

Голы: Клаван (АГ), 10, Ибрагимович, 55, Кастильехо, 57

Милан: Доннарумма, Кьер (Лео Дуарте, 79), Тео, Калабрия, Габбия, Кастильехо (Мальдини, 65), Чалханоглу (Салемакерс, 65), Кессиэ, Беннасер (Брешанини, 66), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Бонавентура, 38).

Кальяри: Краньо, Ликояннис, Клаван (Ладинетти, 62), Чеппителли (Карбони, 62), Маттьелло, Нандес, Ионицэ (Маригосу, 79), Перейро (Палоски, 62), Фараго, Валюкевич, Симеоне (Паволетти, 90).

Предупреждения: Салемакерс — Перейро, Фараго, Краньо.