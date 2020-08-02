Италия

Итальянский специалист проработал в стане "сардинцев" пять месяцев.

После заключительного тура итальянской Серии А, в котором Милан на своем поле разгромил Кальяри (3:0), Вальтер Дзенга объявил об уходе с поста главного тренера "сардинцев".

По словам 60-летнего специалиста, решение о расторжении контракта было принято руководством Кальяри, хотя самого Дзенгу назначили на эту должность только в начале марта 2020 года.

"Президент решил изменить решение, и он вправе это делать во благо клуба. Лично мне не в чем себя упрекнуть. На данном этапе мне было сложно сделать больше, чем получилось сделать".

"Хочу поблагодарить руководство и персонал Кальяри за тот бесценный опыт, который мне удалось получить", — приводит слова Дзенги официальный сайт Кальяри.

Отметим, что "сардинцы" финишировали на 13-й строчке в турнирной таблице Серии А. На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Милан — Кальяри.