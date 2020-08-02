Италия

"Орлы" хотят удержаться итальянского форварда в стане своей команды.

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле завоевал Золотую бутсу по итогам сезона-2019/20, став лучшим бомбардиром Европы в рамках национальных чемпионатов с 36 голами в своем активе.

Успешные выступления 30-летнего итальянца не могли не вызвать интерес со стороны других клубов, поэтому руководство "орлов" в ближайшее время намерено предложить своему ключевому форварду новый контракт с улучшенными условиями.

Как сообщает журналист Николо Скира, в Лацио готовы увеличить годовой оклад Иммобиле до 4,5 миллионов евро. Нынешнее соглашение футболиста с римским клубом рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, что Чиро Иммобиле повторил рекорд Гонсало Игуаина по количеству забитых мячей за один сезон в итальянской Серии А.