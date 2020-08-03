Италия

Вашему вниманию обзор поединка заключительного тура чемпионата Италии.

В 38-м туре Фиорентина на выезде смогла одолеть СПАЛ и финишировала девятой. Что касается хозяев, то они давным-давно досрочно обеспечили себе понижение в классе.

Обзор матча:

СПАЛ – Фиорентина 1:3

Голы: Д'Алессандро, 39 – Данкан, 30, Куаме, 89, Пульгар, 90+2

СПАЛ: Тиам, Томович, Викари, Бонифаци, Фарес (Саламон, 80), Д'Алессандро (Тунев, 86), Дабо, Миссироли, Мурджа (Эспето, 62), Валоти (Ди Франческо, 80), Куэльяр (Хорват, 61)

Фиорентина: Терраччано, Миленкович, Чеккерини, Игор Жулио, Венути (Соттиль, 66), Агудело (Куаме, 55), Пульгар, Данкан (Далле Мура, 90), Лирола, Влахович (Кутроне, 66), Кьеза (Терзич, 90)

Предупреждения: Фарес, Кьеза.