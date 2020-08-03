Италия

Хавбек подвел итог своего дебютного сезона в Италии.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский высказал свое мнение о выступлениях за команду в дебютном сезоне.

Сезон закончили на хорошей ноте. В Аталанте никто не ожидал такого результата. Гасперини говорил перед началом чемпионата, что будет сложно повторить этот успех, потому что есть много клубов, у которых бюджет и возможности намного выше, чем у Аталанты, но мы выполнили задачу и попали в Лигу чемпионов".

"Считаю, что для первого сезона в Италии я показал себя довольно неплохо. В Италии очень тяжело футболисту прийти и сразу же показывать результат, сразу же переносить понимание игры. Все-таки нужно учить язык и выполнять тренерские требования, очень хорошо впитывать и учиться каждый день".

"Можно записать этот сезон в актив, но конечно есть куда расти. Надеюсь, что следующий сезон будет намного сильнее. Конечно, здесь жизнь совсем другая по сравнению с Бельгией, более раскрепощенная. Менталитет ближе к украинскому. Семья довольна здесь, все счастливы. Продолжаем работать", — сказал Малиновский Футбол News.

К слову, украинский хавбек стал лучшим игроком Аталанты в заключительном матче Серии А против Интера.