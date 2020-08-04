Италия

Английский игрок попрощался с римлянами.

Защитник Крис Смоллинг покинул Рому после истечения срока аренды. Английский центрбек не сможет завершить сезон в римском клубе и вернется в Манчестер Юнайтед.

"Я разочарован, что не могу завершить сезон с командой. Никогда не забуду ту любовь, которую я получил за такой короткий срок. Я хочу всех поблагодарить и пожелать команде удачи во встрече с Севильей. Вперед, Рома!" – написал Смоллинг в своем твиттере.

Смоллинг присоединился к Роме прошлым летом на правах аренды из МЮ. В футболке "джаллоросси" 30-летний игрок провел 37 поединков, отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед планирует продать Смоллинга в летнее межсезонье.