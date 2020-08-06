Италия

Испанец близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Италии.

Полузащитник Манчестер Сити Давид Силва, который покинет команду в качестве свободного агента, близок к тому, чтобы присоединиться к Лацио, сообщает Николо Скира.

По данным источника, президент римлян Клаудио Лотито лично участвует в переговорах, и готов предложить испанцу контракт на три года.

Отмечается, что Лацио уверен в успехе сделки, а сам Силва будет зарабатывать в итальянской столице три миллиона евро в год плюс бонусы.

Ранее главный тренер Сити Пеп Гвардиола заявил, что команде будет очень сложно заметить хавбека, который выступает в клубе много лет.