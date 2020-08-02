Италия

Нападающий Брюгге может перебраться в чемпионат Италии.

Аталанта собирается подписать бывшего нападающего Зари Денниса Бонавентуре, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Источник утверждает, что также на нигерийца претендует дортмундская Боруссия и Арсенал.

Деннис Бонавентуре провел в этом сезоне 33 матча, в которых отметился девятью забитыми голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что Брюгге требует за нападающего более 20 миллионов евро.