Италия

Главный тренер римлян прокомментировал поражение от нервионцев.

Паулу Фонсека раздосадован вылетом из Лиги Европы, но признал, что соперник победил заслуженно.

"Я разочарован, но должен сказать, что мы заслужили это поражение, потому что Севилья сыграла намного лучше нас. Мы должны признать, что Севилья сейчас сильнее нас. Мы делали все что могли, но трудно играть с командой, которая лучше.

Трудно найти объяснение произошедшему прямо сейчас, но я должен взять на себя всю ответственность за поражение. Тем не менее, я бы ничего не менял в составе. Этот состав выиграл почти все наши последние матчи. Мы хорошо играли в рамках этой схемы, так что не было никаких причин что-то менять. Поменять схему сейчас было бы нерационально", — приводит слова Фонсеки официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Севилья — Рома.