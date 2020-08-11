Италия

Символическая команда чемпионата Италии по версии Сергея Шевченко

Подобрать команду из лучших 11 игроков за минувший сезон тяжело, и дело не только в паузе, непомерно растянувшей сезон. Атакующая тенденция в Серии А проявилась как никогда. Результативность зашкаливает, и подходящих игроков "группы атаки" набирается на две-три команды, а вот выбор в обороне куда менее богатый – и это в Италии, родине множества топовых защитников. При желании можно было бы выбрать для символической сборной расстановку "дубль-вэ" или хотя бы поставить двух игроков на левый фланг обороны, но всё-таки будем соблюдать реалистичность тактики, выбрав модуль 4-2-3-1, пускай и с явным атакующим креном.

Вратарь

Хуан Муссо (Удинезе)

Не самая ожидаемая кандидатура, но Муссо действительно провёл отличный сезон. Всякий раз аргентинский вратарь становился козырем Удинезе, благодаря которому фриульцы пропустили сравнительно мало. Его статистика впечатляет: Хуан стал лучшим голкипером Серии А по количеству "сухих" матчей (14, что на один больше, чем у Хандановича), а также вторым по сэйвам – 143, больше только у Габриэла из Лечче, которого расстреливали в каждом матче. Муссо – прекрасно сложенный вратарь, умеющий как размашисто доставать мячи из-под перекладины, так и быстро складываться при ударах низом. К тому же, аргентинец был стабилен по ходу сезона и не позволял себе явных ляпов.

Не попали: Ханданович – всё-таки чуть хуже привычного уровня; Щенсны – качественный сезон с большим количеством работы, но часто садился в запас ради Буффона; Сиригу – тоже хороший вариант, но показатели Муссо убедительнее.

Правый защитник

Мануэль Лаццари (Лацио)

Найти лучшего правого защитника не так уж легко. Пожалуй, отметим игрока, который усилил Лацио накануне этого сезона. Лаццари не всегда хватало техники и правильных решений, но это в первую очередь необычайно активный латераль, без устали бороздящий весь фланг. Зачастую именно его подключения делали атаки римлян более вариативными. Выделялся Лаццари и летом: когда вся команда откровенно приуныла, он часто становился наиболее заметным в составе "бьянкочелести".

Не попали: Куадрадо – почти адаптировался к роли защитника, но оборонительных качеств пока не хватает; Ди Лоренцо – уверенно начинал, потом несколько затерялся в неаполитанском хаосе.

Центральные защитники

Стефан де Врей (Интер)

Интер – единственная команда Серии А, пропустившая меньше количества сыгранных матчей, а лучшим защитником "нерадзурри" был, собственно, де Врей. Голландцу помогло назначение Конте и переход на схему 3-5-2. Место самого центрального из трио идеально подходит Стефану, для которого эта роль знакома по Лацио. Весь сезон он успешно страховал партнёров и царил на втором этаже, не забывая подключаться на стандарты. Кроме того, у де Врея точный первый пас, что отчасти роднит его с манерой игры Бонуччи.

Франческо Ачерби (Лацио)

Оборона точно не была козырем Лацио, но римляне пропустили бы значительно больше, не окажись в их составе такого игрока, как Ачерби – к слову, именно Франческо два года назад брали на замену де Врею. Ачерби – образец старательности. Он мог валиться с ног от усталости, но всякий раз героически подчищал за не самыми надёжными партнёрами. Успешная борьба наверху, отчаянный подкат, прыжок под удар – это всё к нему. Отдельная тема – внезапные подключения Ачерби в атаку, когда он забирался чуть ли не к штрафной соперника.

Не попали: Бонуччи – к его горю, сломался Кьеллини, а надёжностью Лео никогда не блистал; Смоллинг – прекрасно начинал, но неубедительно провёл концовку; Кулибали – увы, резкий спад.

Левый защитник

Робин Госенс (Аталанта)

Одно из главных открытий сезона. Госенс провёл феноменальный год: девять голов, восемь ассистов – такой статистике позавидуют многие игроки "группы атаки". Впрочем, вся Аталанта являет собой "группу атаки", и Робин со своими фирменными подключениями к лицевой линии стал тому подтверждением. Его активность позволяла Гомесу уходить с левого фланга в центр или вовсе к опорной зоне. Помимо этого, Госенс качественно работал в отборе и был убедителен на втором этаже, благодаря чему, собственно, и забивал так часто.

Не попали: Эрнандес – великолепно раскрывшийся игрок, который был стабильно хорош весь год и однозначно заслуживал места в символической сборной.

Центральные полузащитники

Софьян Амрабат (Верона)

Ещё один внезапный представитель команды из середины таблицы. Верона запрыгнула так высоко во многом благодаря центру поля, где технаря Велозу идеально дополнял работящий Амрабат. Марокканец – необычайно полезный игрок, делавший разницу по ходу сезона. Благодаря своей динамике и неутомимости он успевал как отбирать мячи, так и развивать атаки – Софьян вдобавок отличный дриблёр. По среднему баллу от La Gazzetta dello Sport Амрабат вошёл в десятку лучших игроков чемпионата, обогнав многих звёзд первой величины. Отличного игрока взяла Фиорентина, позаботившаяся об его переходе ещё зимой.

Луис Альберто (Лацио)

Конструктор атак римской команды, плеймейкер с замечательным видением поля и лучший ассистент чемпионата с 15-ю результативными передачами – всё это Луис Альберто, по-настоящему ключевая фигура в построениях Лацио. Иногда ему не хватало выносливости, была неудачная для всей команды летняя часть (хотя Луис Альберто и летом стал у Лацио одним из лучших), зато осенью испанец царил на поле, создавая возможности для Иммобиле и компании. Не было в этом сезоне игрока креативнее, чем десятый номер "бьянкочелести".

Не попали: Милинкович-Савич – в лучших своих матчах играл божественно, но ему не всегда хватало целеустремлённости; Брозович – полезно и стабильно, на самом деле уместная кандидатура; Наингголан – блестяще вернулся в Кальяри, однако затем команда просела. А ещё можно вспомнить начало сезона, когда лучшими были, подумать только, Сенси и Пьянич.

Атакующий полузащитник

Алехандро Гомес (Аталанта)

Капитан и символ великолепной Аталанты, забившей за чемпионат 98 мячей. Гомес отличался реже некоторых партнёров, зато был мотором нападения и главным креативщиком – у него лишь на один ассист меньше, чем у Луиса Альберто. Особенность игры Алехандро – неожиданные перемещения, когда он оказывается в самом нужном месте и развивает атаку наилучшим образом. Резкие финты, ловкие передачи и даже старательные подкаты – вот чем запомнился "Папу", пожалуй, единственный незаменимый игрок в этой Аталанте.

Не попали: Мхитарян – раскрылся по ходу сезона, но много пропустил из-за травмы; Чалханоглу – превосходная игра летом, но до этого совсем не блистал.

Правый нападающий

Пауло Дибала (Ювентус)

Есть некоторое лукавство в том, что мы отправляем Дибалу на правый фланг. В этом сезоне он выходил там считанные разы, хотя позиция для него, конечно, знакомая. Вот само наличие Пауло в сборной полностью оправдано. Аргентинец, который накануне сезона едва не покинул Ювентус и вообще казался "чемоданом без ручки", раскрылся при Сарри, наконец-то сыгравшись с Роналду. Более того, именно Дибала по ходу сезона был главным игроком Юве, регулярно забивая важнейшие мячи – чего стоят хотя бы два гола Интеру. Этот "скудетто" – в значительной степени его победа. Наконец, в упомянутом рейтинге среднего балла "Гадзетты" Пауло вовсе занял первое место.

Не попали: Иличич – феноменальный сезон, но, увы, полный крах летом по ряду неприятных причин; Кулусевски – главное открытие чемпионата, новая звезда Кальчо; Берарди – отличные показатели, он снова хорош.

Левый нападающий

Криштиану Роналду (Ювентус)

Ну а как же? Роналду продолжает тащить Ювентус, и если в Лиге чемпионов его мастерства недостаточно, то в чемпионате Криштиану – определяющая фигура. Достаточно вспомнить хотя бы потрясающую серию из 11 результативных матчей. Поставленную игру не назовёшь козырем нынешних "бьянконери", а вот класс отдельных игроков – безусловно, и Роналду здесь в первых рядах. Лучший в Серии А по средней оценке Whoscored, с большим отрывом лучший по количеству ударов за матч. Он даже прямым ударом со штрафного забил – в общем, лично для Криштиану это снова был очень даже неплохой год.

Не попали: Ребич – набрал ход, но слишком долго раскачивался; Бога – мастер дриблинга, очень яркий, но нестабильный игрок.

Центральный нападающий

Чиро Иммобиле (Лацио)

Обладатель "Золотой Бутсы" должен попадать сюда априори, хотя как раз в случае Иммобиле есть оговорки: 14 голов с пенальти – многовато будет, и претензии фанатов Роберта Левандовски абсолютно уместны. Впрочем, Чиро часто зарабатывал эти 11-метровые, вот уж в чём он мастер. Да и голов с игры у него предостаточно. Вся команда Симоне Индзаги работала на его лучшие качества: действия на пространстве, быстрота решений, точность удара. Пик непростой карьеры этого нападающего, ставшего грозным бомбардиром.

Не попали: Сапата – отличный голеадор, травма помешала забить больше; Лукаку – органично вписался и побил индивидуальный рекорд, но классных форвардов в Италии нынче предостаточно.

Тренер

Джан Пьеро Гасперини (Аталанта)

Создатель чуда из Бергамо, поставивший своей команде очень специфический, но необычайно зрелищный и вдобавок эффективный футбол. Гасперини кропотливо работал все эти годы, регулярно терял ведущих игроков, но сумел, и близко не имея возможностей топ-клубов, подобрать в Аталанте гармоничный ансамбль, которым восхищается вся Европа. Из года в год "Богине" прогнозировали спад, но она, напротив, прогрессирует.

Не попали: Юрич – вместо понижения в классе его Верона заняла место в середине таблицы; Де Дзерби – очень яркий и зрелищный Сассуоло, который прибавлял по ходу сезона; Индзаги – летние неудачи подпортили впечатление, но в целом сумел прыгнуть выше головы и выстроить в Лацио работающую структуру, за счёт чего долго шёл вровень с Ювентусом. Кроме того, необходимо отметить и работу Конте, благодаря которой Интер почти догнал чемпиона.