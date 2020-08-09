Италия

Нидерландский игрок перенесет операцию на плече.

Защитник Ювентуса Маттейс де Лигт выбыл на длительный срок из-за проблем со здоровьем, сообщает портал Football Italia.

Нидерландский центрбек испытывает проблемы с плечом и ожидал окончания сезона, чтобы перенести операцию. По предварительным прогнозам, восстановление 20-летнего игрока займет около трех месяцев.

Де Лигт присоединился к Ювентусу прошлым летом из Аякса за 85 млн евро. В завершившемся сезоне защитник провел 39 поединков в футболке "бьянконери", отличившись четырьмя голами и одним ассистом.