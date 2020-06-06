Италия

Нидерландский центрбек не жалеет о переходе в стан "старой синьоры".

Центральный защитник Ювентуса Маттейс де Лигт перешел в стан "старой синьоры" из Аякса прошлым летом и, по всей видимости, не жалеет о своем выборе. Нидерландец высказался о высоком индивидуальном уровне своих одноклубников, среди которых выделил Пауло Дибалу и Родриго Бентанкура.

"Я очень счастлив в Ювентусе и рад тренироваться каждый день с такими выдающимися футболистами. У меня есть желание совершенствоваться каждый день, так что да, я счастлив здесь".

"Уровень кого из одноклубников поразил больше всего? Очевидно, что есть Роналду, но я не буду называть его, потому что все знают, кто такой Криштиану и на что он способен".

"Лично меня впечатлили два игрока, один из которых — Пауло Дибала. У него действительно потрясающая техника. Может показаться странным, но второй - Родриго Бентанкур. Я бы сказал, что его недооценивают. У него впереди большое будущее", — заявил Де Лигт в интервью Tuttosport.

В текущем сезоне Маттейс де Лигт провел за Ювентус 27 поединков во всех турнирах, в которых он забил два гола и заработал четыре желтые карточки.