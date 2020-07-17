Италия

Защитника Ювентуса Матейса де Лигта замучило плечо.

Сезон для Матейса де Лигта может завершиться досрочно — сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere di Torino.

Голландского защитника Ювентуса замучило плечо, выбитое из сустава в ноябрьском матче против Аталанты, которое не поддается обычным методам лечения.

В ближайшее время руководство клуба и сам футболист должны решить, когда ему предстоит "лечь под нож": сейчас, по окончании чемпионата Италии или после завершения выступлений в Лиге чемпионов, но операции не избежать.

В сезоне-2019/20 де Лигт провел 35 матчей за Ювентус во всех турнирах (3 гола).