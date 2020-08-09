Лига Европы

Испанец победил в голосовании среди болельщиков.

Защитник Севильи Серхио Регилон стал лучшим игроком минувшей недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Левый фулбек победил в голосовании серди болельщиков благодаря успешной игре во встрече с Ромой. Испанец отличился голом, чем помог нервионцам победить со счетом 2:0 и пройти в следующий раунд.

В борьбе за эту награду 23-летний игрок обошел голкипера Вулверхэмптона Руи Патрисиу, нападающего Копенгагена Йонаса Винда и форварда Шахтера Жуниора Мораеса.

В этом сезоне Регилон провел 35 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Регилона заинтересован Челси.