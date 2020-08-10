Италия

Новый главный тренер уже вносит свои коррективы.

Андреа Пирло на рассчитывает на Блеза Матюиди и желает, чтобы Ювентус расстался с полузащитником, сообщает журналист Николо Шира.

Агент игрока, контракт которого с туринцами действителен до лета 2021 года, уже связался с клубами Лиги 1 и МЛС.

Матюиди в этом сезоне отыграл 45 поединков, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.

Напомним, что ранее Ювентус собирался предложить за Ауара Матюиди и деньги.