Италия

Миланский клуб нацелился на центрбека МЮ.

Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг попал в сферу интересов Интера, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Миланский клуб намерен укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытается заполучить английского центрбека. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Смоллинг выступал на правах аренды в Роме, но римский клуб пока не смог договориться о его выкупе. В футболке "джаллоросси" 30-летний игрок провел 37 поединков, отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Интер также заинтересован в подписании защитника Фиорентины Николы Миленковича.