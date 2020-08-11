Италия

Уругваец рассказал о работе под руководством менеджера.

Центральный защитник Интера Диего Годин высказал свое мнение о работе с главным тренером команды Антонио Конте.

"После стольких лет игры в другой системе, мне потребовалось время, чтобы понять, чего от меня хочет тренер, поскольку здесь отличается модель игры по сравнению с Атлетико или Уругваем".

"Это совершенно другой стиль игры. Я сейчас в хорошей форме и могу помочь команде, в том числе своим опытом, поскольку мы выходим в первый полуфинал для Интера за 10 лет".

"Если тренер захочет, я буду играть впереди. Могу играть справа или слева, все нормально. Я чувствую себя хорошо, и я думаю, что мы все добиваемся лучших индивидуальных результатов, потому что играем хорошо как команда", — сказал защитник Sky Sport Italia.

Ранее свое мнение об игре "нерадзурри" в четвертьфинале против Байера высказал и сам Антонио Конте.