Уругваец рассказал о работе под руководством менеджера.
Диего Годин, getty images
11 августа 2020, 12:39
Центральный защитник Интера Диего Годин высказал свое мнение о работе с главным тренером команды Антонио Конте.
"После стольких лет игры в другой системе, мне потребовалось время, чтобы понять, чего от меня хочет тренер, поскольку здесь отличается модель игры по сравнению с Атлетико или Уругваем".
"Это совершенно другой стиль игры. Я сейчас в хорошей форме и могу помочь команде, в том числе своим опытом, поскольку мы выходим в первый полуфинал для Интера за 10 лет".
"Если тренер захочет, я буду играть впереди. Могу играть справа или слева, все нормально. Я чувствую себя хорошо, и я думаю, что мы все добиваемся лучших индивидуальных результатов, потому что играем хорошо как команда", — сказал защитник Sky Sport Italia.
Ранее свое мнение об игре "нерадзурри" в четвертьфинале против Байера высказал и сам Антонио Конте.