Италия

"Россонери" намерены сохранить турка.

Полузащитник Милана Хакан Чалханоглу может в ближайшее время получить от клуба предложение продлить контракт, сообщает Calciomercato.

По данным источника, руководство склоняется к тому, чтобы предложить турецкому футболисту новый договор до 2024 года.

Напомним, Чалханоглу присоединился к Милану из Байера с 2017 году, а его нынешнее соглашение истекает в 2021 году. В этом сезоне хавбек провел 38 поединков в футболке "россонери", отличившись 11 голами и восемью ассистами.

Ранее сообащлось, что за полузащитника могут побороться три клуба из Бундеслиги.