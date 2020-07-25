Турецкий хавбек может летом вернуться в Бундеслигу.
Хакан Чалханоглу, Getty Images
25 июля 2020, 16:12
Полузащитник Милана Хакан Чалханоглу попал в сферу интересов Герты, Лейпцига и Шальке, сообщает портал Calciomercato.
Немецкие клубы следят за турецким хавбеком и попытаются подписать его в летнее межсезонье.
Милан не горит желание расставаться с 26-летним игроком и намерен продлить с ним контракт. Действующее соглашение полузащитника с итальянским клубом рассчитано до июня 2021 года.
В этом сезоне Чалханоглу провел 36 поединков в футболке "россонери", отличившись десятью голами и восемью ассистами.
Ранее сообщалось, что Чалханоглу провел 100-й матч в составе Милана в Серии А.