Германия

Турецкий хавбек может летом вернуться в Бундеслигу.

Полузащитник Милана Хакан Чалханоглу попал в сферу интересов Герты, Лейпцига и Шальке, сообщает портал Calciomercato.

Немецкие клубы следят за турецким хавбеком и попытаются подписать его в летнее межсезонье.

Милан не горит желание расставаться с 26-летним игроком и намерен продлить с ним контракт. Действующее соглашение полузащитника с итальянским клубом рассчитано до июня 2021 года.

В этом сезоне Чалханоглу провел 36 поединков в футболке "россонери", отличившись десятью голами и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что Чалханоглу провел 100-й матч в составе Милана в Серии А.