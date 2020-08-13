Италия

"Бьянконери" хотят подписать ганского хавбека.

Полузащитник Атлетико Томас Партей попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает портал Calciomercato.

Туринский клуб планирует укрепить среднюю линию и попытается подписать ганского хавбека. Атлетико хочет выручить за своего игрока 50 миллионов евро, но "бьянконери" надеются снизить его стоимость, включив в следку Федерико Бернардески и Дугласа Косту.

Действующий контракт Партея с мадридским клубом рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне 27-летний игрок провел 46 поединков в футболке "матрасников", отличившись четырьмя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что в подписании Партея заинтересован Арсенал, но лондонский клуб не может договориться о сумме трансфера.