Италия

Бергамаски готовы расстаться с немецким хавбеком за 30-35 миллионов евро.

Полузащитник Аталанты Робин Госенс может продолжить карьеру в другом клубе итальянской Серии А.

Как сообщает журналист Николо Скира, 26-летний немец входит в сферу интересов Ювентуса, а также некоторых клубов АПЛ и Бундеслиги.

Утверждается, что Аталанта готова рассмотреть вариант с продажей своего футболиста за 30-35 миллионов евро, при этом прошлой зимой бергамаски отказались отпускать Госенса в Лион за 25 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Робин Госенс провел за Аталанту во всех турнирах 43 поединка во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ювентус также заинтересован в другом футболисте бергамского клуба, а именно в форварде Дуване Сапате. Проблемой в заключении сделки могут стать финансовые запросы Аталанты, которая отказалась продавать колумбийца за 50 миллионов евро.