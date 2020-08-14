Оба трансфера на грани срыва.
Давид Силва, getty images
14 августа 2020, 15:17
В последние недели Лацио вело активные переговоры по поводу потенциальных трансферов полузащитника Давида Силвы и форварда Борхи Майораля.
Теперь же, согласно сообщениям многих источников в Италии, Лацио рискует остаться без обоих футболистов.
Отмечается, что Силва тормозит переговоры и в последние дни вообще не выходит на связь. Майораль, в свою очередь, не уверен, что ему стоит переходить в римский клуб.
Борхой также интересуются Фиорентина и Валенсия.
Ожидается, что ситуация окончательно разрешится в ближайшие дни.