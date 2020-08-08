Италия

Испанец дал согласие на переход в римский клуб.

Лацио близок к подписанию полузащитника Манчестер Сити Давида Силвы на правах свободного агента.

Как сообщает издание Corriere dello Sport, испанец поставит подпись под соглашением с римским клубом в понедельник, 10 августа. Предполагается, что контракт атакующего хавбека с "орлами" будет рассчитан на три года.

Давид Силва присоединился к Ман Сити в 2010 году из Валенсии. В этом сезоне 34-летний игрок провел 39 поединков в футболке "горожан", отличившись шестью голами и десятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Давид Силва провел последний матч на Этихаде в составе Манчестер Сити.