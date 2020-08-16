Италия

"Черно-зеленые" усилились турецким игроком.

Защитник Фортуны Каан Айхан перешел в Сассуоло, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Турецкий центрбек поставил подпись под трехлетним контрактом с "нероверди", который рассчитан до июня 2023 года. Сумма трансфера составила около 2,5 миллионов евро.

Айхан выступал в составе Фортуны с 2016 года, перейдя из Шальке. В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 34 поединка в футболке "красно-белых", отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Сассуоло также проявляет интерес к защитнику Шахтера Витао.