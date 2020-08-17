Италия

Мергим Войвода вскоре станет одноклубником Малиновского.

Крайний защитник Стандарда Мергим Войвода заявил, что согласовал условия личного контракта с Аталантой.

"Представители Аталанты приезжали в Бельгию два или три раза, чтобы увидеться со мной".

"Я согласовал с ними условия контракта, и теперь я ожидаю, что оба клуба вместе проработают детали сделки. Узнаем после их встречи в понедельник. Мною интересуются еще три клуба, но пока Аталанта определенно лучшая перспектива", — сказал игрок Gazeta Ole.

Отмечается, что бергамаски заплатят за защитника около 6-8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в нынешнее трансферное окно Аталанту может покинуть полузащитник Руслан Малиновский.