Мергим Войвода вскоре станет одноклубником Малиновского.
Мегрим Войвода (слева), getty images
17 августа 2020, 06:51
Крайний защитник Стандарда Мергим Войвода заявил, что согласовал условия личного контракта с Аталантой.
"Представители Аталанты приезжали в Бельгию два или три раза, чтобы увидеться со мной".
"Я согласовал с ними условия контракта, и теперь я ожидаю, что оба клуба вместе проработают детали сделки. Узнаем после их встречи в понедельник. Мною интересуются еще три клуба, но пока Аталанта определенно лучшая перспектива", — сказал игрок Gazeta Ole.
Отмечается, что бергамаски заплатят за защитника около 6-8 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в нынешнее трансферное окно Аталанту может покинуть полузащитник Руслан Малиновский.